El conductor perdió el conocimiento tras sufrir una emergencia médica afuera de un colegio en el sur de Monterrey; fue reanimado y reportado como estable

Lo que era un traslado habitual hacia la escuela de sus hijos, terminó en un aparatoso accidente vial, luego de que un hombre de aproximadamente 40 años sufriera un paro cardiorrespiratorio mientras conducía y chocara contra otra camioneta en la zona de El Uro, al sur de Monterrey.

Los hechos ocurrieron sobre el Antiguo Camino a Villa de Santiago, en el cruce con la calle El Círculo, a unos metros de la entrada al Colegio Euro American, cuando el conductor de una camioneta gris acababa de dejar a sus hijos en el plantel educativo.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil Monterrey, durante la atención del accidente se confirmó que el hombre presentaba un paro cardiorrespiratorio, por lo que elementos de auxilio realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), en coordinación con las demás corporaciones.

Tras recibir las primeras atenciones, el conductor fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital Muguerza Sur para continuar con el manejo médico. Momentos después, fue reportado como estable.

En el segundo vehículo viajaba una mujer de 34 años, acompañada de dos menores de 2 y 4 años, quienes fueron atendidos por una ambulancia privada del plantel educativo y no presentaron lesiones considerables.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Monterrey, Cruz Roja y Movilidad de Monterrey, quienes atendieron la emergencia y resguardaron la zona mientras se realizaban las labores correspondientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:13 de la mañana de este jueves y, pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron afectaciones importantes a la circulación.