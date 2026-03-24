Sufre mujer herida en la cabeza por ‘frenazo’ de ruta urbana

La lesionada pasajera del camión ruta 82 Santa Mónica fue atendida por personal de protección civil y CRUM quienes la trasladaron al hospital.

Elementos de protección civil atendieron el llamado de una mujer quien sufrió una abertura en la cabeza tras caer en un transporte público.

Los hechos ocurrieron en la Av Morones Prieto y la calle Baja California en la Col. Independencia en Monterrey, donde según testigos un repentino freno ocasionó los pasajeros se movieron bruscamente provocando la mujer cayera y se golpeara la cabeza.

La lesionada pasajera del camión ruta 82 Santa Mónica fue atendida por personal de protección civil y CRUM quienes la trasladaron en ambulancia al Hospital 21 del IMSS para su valoración.

En el lugar personal de vialidad, se hizo cargo del retiro del vehículo y reapertura de la vía.