Sufre mujer caída al bajar de camión de la Ecovía en Monterrey

El accidente se registró la mañana de este martes en la estación Tránsito, ubicada a la altura de la colonia Jardín de las Mitras

Una mujer resultó lesionada tras sufrir una caída de su propia altura al descender de una unidad de la Ecovía, en la estación Tránsito, ubicada en el cruce de Parque Poniente y la avenida Lincoln, en la colonia Jardín de las Mitras, en Monterrey.

Presuntamente, la mujer perdió el equilibrio cuando intentaba bajar del camión, por lo que terminó cayendo al suelo.

Personas que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliarla y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio para valorar a la afectada, quien no fue identificada.

Aunque manifestó presentar dolor tras el incidente, la mujer firmó la negativa de traslado hospitalario y permaneció en el lugar a la espera de un pase médico.

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