Sufre infarto y choca su camioneta contra grúa en Santa Catarina

El reporte del hombre sin vida provocó la movilización de autoridades policiacas durante esta mañana de miércoles, en la colonia Ixtlera

Cuando conducía su camioneta, un hombre murió al sufrir un infarto y estrellar su vehículo contra una grúa.

Unidades de Protección Civil y socorristas fueron desplazadas hasta el cruce de Morelos Norte y Francisco Morazán, en Santa Catarina.

Se estableció que al llegar al lugar, localizaron una camioneta contra las luces encendidas, pero impactada contra la pesada unidad.

Al prestarle los primeros auxilios la víctima ya no respondió a los estímulos médicos.

Las primeras investigaciones presumen que el conductor sufrió un desvanecimiento tras un infarto.

Esto hizo que la camioneta circulará sin control y terminara impactándose contra la grúa.

La zona fue acordonada y la Policía municipal no permitió el paso de vehículos ni peatones por esa zona.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía iniciaron con las pesquisas para documentar los hechos.