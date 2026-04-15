Sufre infarto y choca contra puesto de elotes en Monterrey

Al llegar al sitio los socorristas atendieron a un conductor de aproximadamente 60 años de edad, el cua vestía playera en color negro.

Segundos después de presuntamente sufrir un infarto, un conductor murió al estrellar su camioneta en la colonia Burócratas del Estado.

El percance vial ocurrió cerca de las ocho de la mañana en el cruce de Manuel Gómez de Castro y San Jua de los Lagos.

El accidente tipo estrellamiento movilizó a elementos de la Cruz Roja y Protección Civil.

Al llegar al sitio los socorristas atendieron a un conductor de aproximadamente 60 años de edad, el cua vestía playera en color negro.

A pesar de que los socorristas le aplicaron los primeros auxilios este ya no respondió a los estímulos médicos.

Las investigaciones presumen que la víctima circulaba por la calle San Juan de los Lagos a bordo de una camioneta Kia en color azul obscuro.

Presuntamente al desvanecerse perdió el control del volante y la camioneta se estrelló de frente contra el negocio de elotes con razón social Los Gabinos.

El fuerte impacto proyectó el puesto contra un poste de concreto de la CFE.

Elementos de Servicios Periciales acordonaron la zona para levantar evidencias en torno al accidente.

Asimismo para establecer las causas del accidente y la muerte del conductor.