Sufre hombre doble atropello de camiones urbanos en Monterrey

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se registraron los hechos, así como establecer la participación de los conductores

Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado en dos ocasiones por unidades de transporte urbano cuando intentaba cruzar la avenida Pino Suárez, en su cruce con la calle 15 de Mayo, en el centro de Monterrey.

El incidente se registró alrededor de las 05:30 horas, cuando, de acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el hombre presuntamente se encontraba en estado inconveniente y habría intentado atravesar la avenida, a la altura de las inmediaciones de la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según los primeros reportes, en ese momento fue embestido por un camión de la ruta 214, cuyo conductor no habría logrado evitar el impacto, por lo que el peatón terminó tendido sobre la carpeta asfáltica.

Tras el primer atropello, algunos testigos se acercaron para auxiliar al hombre; sin embargo, mientras permanecía sobre la vialidad, otra unidad de transporte urbano pasó por el sitio y presuntamente le arrolló las piernas, provocándole lesiones adicionales.

La doble embestida generó la movilización de los cuerpos de auxilio, luego de que se solicitara apoyo para atender al peatón, quien quedó lesionado en medio de la avenida.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al hombre. Después de ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar permaneció una de las unidades involucradas, la cual presentaba daños en la parte frontal, principalmente en el parabrisas y la defensa, como consecuencia del impacto.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido, realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita esclarecer cómo ocurrieron ambos atropellos.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se registraron los hechos, así como establecer la participación de los conductores de las unidades involucradas en este doble atropello ocurrido durante las primeras horas de la mañana en el primer cuadro de la ciudad.