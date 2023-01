Sufre hija muerte cerebral tras estar en celdas de Escobedo

Mujer exige justicia e investiguen al personal, luego de que su hija llegó con muerte cerebral al Hospital Universitario tras ser detenida en celdas de Escobedo

Por: Fernando González

Enero 31, 2023, 13:10

La señora Mathilde Rodríguez lleva 11 días sin obtener actualización del caso de su hija Jessica, de 24 años, quien sufrió de muerte cerebral en celdas del municipio de Escobedo.

El caso actualmente está a cargo del departamento de Anticorrupción, pero sería atraído a Feminicidios en caso de que la víctima pierda la vida.

'Ya entró al grupo de Feminicidios y ahora, aunque el señor se niegue todo, van a checar las cámaras, el C4”, dijo.

La madre de la víctima fue notificada la mañana de este lunes luego de haber tenido una reunión con la Fiscalía en las oficinas ubicadas en Washington y Mariano Escobedo, en Monterrey.

“El día de hoy me citaron para declarar porque este se está negando. El señor, el encargado del C4 que sus elementos auxiliaron a mi hija, cuando eso no es cierto, están proporcionando otro datos que dicen que ella se pudo agredir sola. Este tampoco está llegando a checar cámaras y él no se quiere hacer responsable”, comentó.

Por lo pronto el estado de salud de su hija no luce un panorama favorable y su cuenta en el hospital asciende a los 150 mil pesos.

'Mi hija sigue en las mismas, estado vegetal, le van a hacer una traqueotomía, pero con respirador, porque ella no puede respirar por sí sola y una sonda gástrica para que ella se alimente”, informó.

La señora Mathilde exige justicia y se ha comprometido a llegar a donde sea necesario para que no sea olvidado el caso de su hija.

“Pues a donde sea yo voy a levantar la voz y no me voy a quedar callada porque no es justo. No es justo que, si ella entro por su propio pie escandalizando, me la traigan en una cama y con un respirador”, agregó.