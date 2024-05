Sueño truncado: hermanitos esperaban su viaje a Disney

Azul Vanessa y David Emmanuel, de 5 y 3 años, aguardaban con ansias su cita en el Consulado para obtener la Visa y cumplir su sueño de conocer los parques temáticos de Disney.

Así lo contó Rosario Pérez, madre de los infantes, cuya muerte la investiga la Fiscalía de Nuevo León por una presunta intoxicación de alimentos de la cadena Pollo Matón, lo publicó en Facebook.

“Íbamos a ir por sus visas para cumplir su sueño de ir a Disney”, contó la madre de los hermanitos, quien los recordó como niños alegres, traviesos y amorosos con sus padres.

“Mi David, tan travieso con sus ocurrencias, siempre alegraba el día de sus papás, que él siempre me decía, ‘te amo mamá’, mi Azul amaba a su papá, siempre abrazada, dándole un beso, ‘te amo papi’. Me decía ‘no vayas a trabajar’, me decía ‘bueno, pero me traes un dulce’, siempre me esperaban con ansias para que estuviera con ellos. Tantos sueños por cumplir solo mi padre, Dios sabe el para que, que ahorita no lo entiendo”, escribió en su cuenta de Facebook.

La publicación está acompañada por 58 imágenes entre fotografías y videos en la que los hermanitos pasan ratos con la familia; Azul Vanessa disfrazada de la Mujer Maravilla y de Princesa y David Emmanuel disfrazado de Spiderman y con un sombrero loco y ambos con los disfraces de Bely y Beto.

Sonrientes en cada fotografía a los niños también se les ve conviviendo con su familia extendida en festividades como año nuevo, Navidad y el cumpleaños 67 de la abuela.

A la galería de imágenes le acompaña un texto escrito por Rosy que comienza con una frase contundente: “mis bebés era mi alegría, por los que valía la pena las desveladas”, escribió la madre de oficio enfermera, cuyo horario laboral es por las madrugadas.

