Sueñan hermanitos con un mundo mejor y salir adelante

Emilio apenas tiene dos años de edad, pero ya quiere comerse al mundo, mientras sus tres hermanitas conviven con él.



La familia Chavira Sada vive en la colonia Canteras, al sur de Monterrey, en un entorno de muchas necesidades.

Emilio no suelta su balón y el patín del diablo. No hay juguete que pase desapercibido para él.

Sus tres hermanitas sueñan con un mundo mejor, con la ayuda de la tecnología.

En vísperas del Día del Niño, se divierten con lo que pueden.

Y tienen enormes ilusiones de salir adelante.

La mayor, Kenia Estefanía, alumna del quinto grado de primaria, destaca la importancia de estudiar.

"La tecnología, las matemáticas. (Nos dicen) que debemos echarle más ganas porque en todo el mundo va a haber (necesidad de utilizarlas) y a veces a unos no les gusta y la maestra (dice) "órale, pónganse (a estudiar)", comenta.

Citlaly cursa el cuarto grado. Y también tiene anhelos.



— ¿Con qué has soñado?

— "Con tener un mundo mejor… que ya no tiren basura, que cuando vean basura tirada la recojan, y que no contaminen el medio ambiente".

— ¿Qué les dicen de la tecnología?

— "Pues que le echemos ganas".

Rutilia Victoria está en tercer grado.

"El tercero está fácil”, afirma.

—¿Qué es lo que más te gusta?

— "Las matemáticas"

Emilio aprende de las tres.

"Desde que nació ha sido bien inteligente, ya sabe contar y ya sabe hablar mucho”, comenta Kenia Estefanía acerca de Emilio.

—¿ Y quién le ha enseñado o dónde lo aprende?

—"De nosotras mismas".

Ellas y él tomarán su camino. Será difícil, pero lucharán por el futuro que han soñado.

