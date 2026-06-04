Sueñan a ritmo de cumbia con ser grandes músicos

Desde pequeños la música vallenata ha sido parte de su vida y esa influencia les ha permitido comenzar a soñar con llegar a grandes escenarios

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La cumbia vuelve a tomar forma en manos pequeñas, pero decididas.

En la colonia San Martín tres amigos de apenas 12 años —Fer, Óscar y Bayron— están escribiendo, sin saberlo, un nuevo capítulo de la cumbia en Monterrey.

Se conocen desde hace años, pero hace apenas unos meses comenzaron a tocar en mercados.

Poco a poco, la gente los ha ido reconociendo. Algunos se detienen a escucharlos, los graban, les aplauden y, en ocasiones, les dejan dinero.

Aún no tienen un nombre definido como agrupación. Pero sí tienen claro lo que quieren: ser músicos grandes.

A diferencia de otros niños de su edad, ellos pasan gran parte del tiempo en la calle Punta Arenas, en la colonia San Martín, donde ensayan, conversan, reciben consejos entre ellos y comparten el día a día entre juegos, risas y comida.

Pero su acercamiento a la música no es casual: siguen el ejemplo de integrantes de Intención Cumbiambera, músicos que los guiaron en sus primeros pasos. Quienes les enseñaron los primeros acordes y la idea de que la música también se aprende en la calle.

La cumbia colombiana encontró arraigo en colonias como la Independencia y La Campana, al sur de Monterrey. Más al norte, en zonas como San Bernabé y San Martín, la tradición también ha estado presente, aunque con menor visibilidad. Hoy, con estos tres pequeños músicos, parece abrirse una nueva etapa.