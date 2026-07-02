Suben y bajan los precios de la canasta básica

No hay salario, ni pensión que alcancen, por eso se esmeran en llevar buenos productos a buenos precios, para que la familia no se quede sin comer.

Fuimos al Mesón Estrella, en el centro de Monterrey, a revisar cómo andan los precios de algunos productos de la canasta básica... y para fortuna de los regios encontramos que el tomate sigue bajando, y también la cebolla y el chile serrano están a precios accesibles.

Así andan algunos precios, por kilo:

--El tomate: entre 12 y 22 pesos.

--El chile serrano: entre 12 y 20 pesos.

--La cebolla: entre 9 y 18 pesos.

Y otros precios más elevados son:

--El limón: entre 20 y 24 pesos.

--La papa: entre 18 y 25 pesos.

--Y el aguacate: entre 45 y 70 pesos, dependiendo del tamaño y de la calidad.

Platicamos con ellos: con los jefes del hogar, que también saben cómo ahorrar.

"Más o menos me gasto entre 400 y 500 pesos, entre fruta y verduras. El limón, hay diferentes precios, yo lo encontré en 22 pesos y es de buena calidad, y el chile serrano anda en 20 pesos, también es de buena calidad. El tomate estaba en 50 pesos la vez pasada y ahorita anda en 22, 24 pesos, pero está bien, la verdura que estoy llevando es de buena calidad”, expresó un jefe de familia.

No hay salario, ni pensión que alcancen, por eso se esmeran en llevar buenos productos a buenos precios, para que la familia no se quede sin comer.

"Los precios están muy diferentes a los de la semana pasada, el tomate estaba en 50 pesos, y ahora está de 20 a 15. También el aguacate está más o menos, los precios de ahora no se parecen a los de la semana pasada”, dijo otro de los clientes.

Y compran sólo lo necesario, para no desperdiciar.

"Sí, aquí es más barato que en otra parte. Nomás compro lo necesario, los precios en otras partes están al doble", sostuvo otro de los compradores.

Y usted, ¿ya surtió la canasta básica?