Suben niveles de presas en Nuevo León por fuertes lluvias

La Presa La Boca cuenta con una capacidad de 35.45 Mm³, por lo que se encuentra con un almacenamiento del 90.18%, 0.21 Mm³ más a lo registrado este sábado

Ante las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana por la entrada del primer Frente Frío a la entidad, las presas en Nuevo León presentaron un incremento considerable.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), este domingo las presas presentaron un aumento en la cantidad de recurso hídrico almacenado.

Presa La Boca : 90.18% Almacenamiento: 31.96 Mm³

: 90.18% Presa Cerro Prieto : 78.92% Almacenamiento: 236 Mm³

: 78.92% Presa El Cuchillo : 53.11% Almacenamiento: 596.48 Mm³

: 53.11%

La Presa La Boca cuenta con una capacidad de 35.45 Mm³, por lo que se encuentra con un almacenamiento del 90.18%, 0.21 Mm³ más a lo registrado este sábado al corte de las 6:00 horas.

Mientras que la Presa Cerro Prieto, cuya capacidad es de 300 Mm³, registra un almacenamiento del 78.92%, es decir, de 236 Mm³, 0.75 Mm³ menos.

En el caso de la Presa El Cuchillo, también registró un comportamiento similar a La Boca, con un aumento de 2.44 Mm³ al registrar 596.48 Mm³ de almacenamiento. Este embalse tiene una capacidad de 1123.14 Mm³.

Entre los tres embalses, aquel que presentó una mayor recaudación de agua fue La Boca, seguida de El Cuchillo.

Pronostican que lluvias persistirán hasta el próximo miércoles: SMN

A medida que las precipitaciones persistan durante las siguientes horas, la cantidad del recurso natural podría aumentar o modificar totalmente su comportamiento.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias podrían persistir hasta el próximo miércoles.

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