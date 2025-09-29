Suben las visitas a La Milarca, tras fallecimiento de Mauricio

Tras la muerte de Mauricio Fernández Garza, su museo La Milarca registró tal aumento de visitantes que debió cerrar temporalmente por saturación

A seis días del lamentable fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, su más grande obra cultural, La Milarca, tuvo un incremento en el número de visitantes al grado de cerrar durante un lapso del día por saturación.

La afluencia este domingo para el recinto que replica la icónica casa del histórico alcalde de San Pedro creció por diversos turistas que llegaban desde varias partes de Nuevo León, así como de otros países.

Una fuente cercana al museo relató para INFO 7 que, pese a ser fin de semana, la cantidad de personas que recibieron fue más de lo habitual; lo atribuyeron a la pérdida de Fernández Garza.

Actualmente, los jardines del recinto cultural que alberga diversas piezas de la colección personal del también empresario sampetrino son adornados con montones de coronas y rosas blancas.

También se encuentran al menos tres fotos de quien fue alcalde cuatro ocasiones del municipio más rico de toda América Latina, así como un buzón para colocar un mensaje junto a una rosa blanca.

El museo tuvo un cierre parcial durante el día, debido a que, como parte de las reglas del establecimiento, tiene un límite de personas, el cual se rebasó por el interés de las personas de conocer el legado que dejó Mauricio Fernández.

Como parte de un recorrido realizado por este medio en el museo ubicado al interior del parque Rufino Tamayo, se pudo constatar que este domingo la cantidad de visitantes si fue superior a otras ocasiones.

Sin embargo, el cierre temporal fue retirado una vez que más personas se retiraron del reciento, por lo que sus puertas volvieron a estar abiertas para todo interesado.