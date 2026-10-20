Suben hasta 83% las tarifas de vuelos redondos desde Monterrey

Los precios promedio de los vuelos internacionales aumentaron hasta 60% anual en agosto, mientras que los nacionales registraron su mayor alza en mayo con 12%

Las tarifas de vuelos redondos desde Monterrey aumentaron hasta 83% entre enero y octubre de 2026, ante el encarecimiento de la turbosina y la menor disponibilidad de asientos en algunas rutas.

De acuerdo con datos de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) de Nuevo León, el aumento del combustible y la reducción de la oferta de vuelos han presionado los precios actuales.

“Sin duda, uno de los factores es el aumento de combustible”, indicó Baltazar Valdés, presidente del organismo turístico.

Como ejemplo, detalló que el vuelo redondo Monterrey-Madrid pasó de $12,000 a $22,000 pesos por persona entre enero y octubre, un incremento de 83%.

Vuelos a Cancún y Ciudad de México también aumentan

En la ruta Monterrey-Cancún, el precio subió de $4,620 a $8,307 pesos, un alza de 80%, mientras que el trayecto Monterrey-Ciudad de México pasó de $2,627 a $4,680 pesos, alrededor de 78%.

“Al haber menos asientos, hay menos oferta disponible frente a la demanda”, explicó Valdés, quien atribuyó parte de los incrementos a la reducción de operaciones en algunas rutas.

Como ejemplo de esta menor disponibilidad, Valdés señaló que la salida de Magnicharters del mercado ha reducido la oferta de asientos en determinados destinos, entre ellos Cancún.

“La disminución de opciones de vuelo presiona las tarifas cuando la demanda se mantiene por encima de la capacidad disponible”, comentó.

Disminuyen las ventas de vuelos nacionales

El representante turístico agregó que las ventas de vuelos nacionales a destinos de playa han disminuido alrededor de 30% debido al encarecimiento de los boletos.

“Estamos muy preocupados por el alza importante de las tarifas aéreas”, expresó.

También señaló que los precios de los vuelos entre Monterrey y León, Guanajuato, pasaron de alrededor de $4,000 a $8,000 pesos.

Añadió que las agencias no han recibido comunicados oficiales recientes de las aerolíneas sobre los ajustes, sino que los incrementos se reflejan directamente en los sistemas de reservación.

Para el cierre de año, anticipó nuevos aumentos por la demanda de la temporada.

Vuelos internacionales registran alzas anuales de hasta 60%

El comportamiento de las tarifas también se observa en las cifras del Inegi, analizadas por el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

De acuerdo con este análisis, los precios promedio de los vuelos internacionales en Monterrey registraron incrementos anuales desde marzo de 2026, cuando subieron 48%. Posteriormente, avanzaron 53% en abril, 58% en mayo, 33% en junio, 30% en julio y 60% en agosto.

En los vuelos nacionales, los aumentos anuales comenzaron en mayo, con 12%, y llegaron a 29% en junio, antes de moderarse a 2% en julio y 8% en agosto.

“¿Qué es lo que observamos? La turbosina sí se incrementó como un 40%-50% por el conflicto en Irán y probablemente eso lo hemos reflejado en el incremento en el costo de los vuelos”, señaló Edgar Luna, director del CIE.

La turbosina representa hasta 35% del costo de operar un vuelo

Por su parte, Alejandro Peña, técnico aeronáutico del Aeropuerto del Norte, explicó que “la turbosina representa normalmente entre 25% y 35% del costo total de operar un vuelo”, aunque la proporción varía según el precio del petróleo y las condiciones de operación.

Como ejemplo, señaló que si operar un vuelo cuesta $150,000 pesos y $50,000 corresponden al combustible, un incremento de 50% en su precio elevaría ese gasto a $75,000 pesos, aumentando el costo total de la operación.

El consumo también depende del tipo de aeronave.

“Un Airbus A320 utiliza entre 2,300 y 2,700 litros de combustible por hora, mientras que un Boeing 787-9 puede consumir entre 5,000 y 6,000 litros”, indicó Peña.

Agregó que factores como los conflictos geopolíticos, los costos de transporte, la oferta y la demanda, y la capacidad de las refinerías también influyen en el precio de la turbosina.

Además, advirtió que una eventual disminución del precio del petróleo puede tardar meses en reflejarse en el costo de este combustible.

Turbosina mete presión; su precio sube 56%

El encarecimiento de la turbosina, de más de 50%, también ha representado una presión para las finanzas del sector aéreo.

De acuerdo con un análisis de PCR Verum, las principales aerolíneas que operan en México acumularon pérdidas por $6,616 millones de pesos durante el primer semestre de 2026.

Por su parte, Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, mencionó que, tras el inicio del conflicto armado entre EUA, Israel e Irán el 28 de febrero de 2026, los precios de la turbosina registraron un incremento extraordinario.

Tan solo entre el 24 de febrero y el 7 de abril, el precio de Pemex aumentó 88.1%, de $14.41 a $27.09 por litro.

Si se compara el precio de la turbosina de febrero de 2026, cuando inició la guerra en Medio Oriente, de $13.48 pesos por litro, con el de julio de ese mismo año, cuando escaló a $21.01 pesos por litro, el alza es de 56%.

“Este comportamiento coincide con las interrupciones del suministro petrolero y las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, que intensificaron la presión sobre los mercados internacionales de combustibles para aviación.