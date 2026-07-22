Suben detenciones tras reforzar vigilancia en Carretera Nacional

Adrián de la Garza explicó que también se implementarán operativos carrusel para inhibir el exceso de velocidad y detectar a conductores alcoholizados

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que ya se realizaron detenciones de personas que presuntamente promovían y participaban en carreras o circulaban a exceso de velocidad en la Carretera Nacional, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad vial implementada tras los recientes accidentes fatales registrados en esa vía.

Reveló que, mediante labores de inteligencia y el monitoreo, fueron identificados jóvenes que presumían conducir a alta velocidad.

“Hicimos un monitoreo, detectamos algunos sujetos, hace algunos días se logró la detención de estos muchachos que incluso participaron en algunos accidentes viales, dándose a la fuga o participaron en accidentes viales entre ellos, pero poniendo en riesgo al resto de la población”, indicó.

El edil señaló que la Secretaría de Seguridad de Monterrey mantiene una presencia permanente en el tramo que corresponde al municipio y anunció que los operativos continuarán de manera constante.

“Ya hay una presencia importante de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Monterrey en la Carretera Nacional… va a haber operativos constantes, operativo radar para que bajen la velocidad”, expresó.

Adrián de la Garza explicó que también se implementarán operativos carrusel para inhibir el exceso de velocidad y detectar a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol.

El alcalde confió en que, con los operativos radar, las acciones del Centro de Inteligencia y la participación responsable de los automovilistas, disminuirá la incidencia de accidentes en la Carretera Nacional y en las avenidas de mayor velocidad del municipio.