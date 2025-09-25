Suben casos de sarampión en estados vecinos; NL pide prevención

Los grupos más afectados por la enfermedad son de 0-4, 5-9 y 25-29 años; la Secretaría de Salud llama a completar la vacunación

Aunque en Nuevo León solo se ha registrado un caso de sarampión este año, importado de otro estado, las autoridades estatales mantienen la alerta debido a brotes en estados vecinos y cercanos.

“Seguimos atentos, alertas, porque el sarampión sigue estando presente en nuestro país y en estados cercanos como Coahuila y Tamaulipas. En Tamaulipas se reportan poco más de 10 casos y en Coahuila 50, por lo que sí corremos riesgo”, señaló Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León, durante el Nuevo León Informa.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión, con corte al 23 de septiembre de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, los casos acumulados en estados vecinos y cercanos:

Tamaulipas: 12

San Luis Potosí: 2

Coahuila: 55

Zacatecas: 21

Chihuahua: 4,293

Chihuahua concentra el 92 por ciento de los casos a nivel nacional. A nivel federal se han acumulado 4,653 casos y 21 defunciones. Marroquín señaló que el alto número de casos en Chihuahua se debe a que comunidades alejadas no siempre aceptan la vacunación por sus costumbres, lo que complica el control de la enfermedad.

“Desafortunadamente, el sarampión es una enfermedad altamente transmisible. El estado de Chihuahua ha tenido un número de casos muy superior a lo esperado. La situación se complica porque en comunidades alejadas, con costumbres propias, la población no acepta fácilmente la vacunación”, dijo.

Los grupos de edad más afectados son: 0 a 4 años, 5 a 9 años y 25 a 29 años. Por ello, la Secretaría de Salud enfatiza la importancia de cumplir con el esquema de vacunación.