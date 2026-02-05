Info 7 Logo
Suben a 8 los casos de sarampión en NL, en este año

Por: Olivia Martínez

04 Febrero 2026, 21:26

Si a esos casos se les suman los dos registrados en esta entidad en el año 2025, el número en el estado sube, en total, por ambos años, a 10 contagios

En este año, los casos confirmados acumulados de sarampión en Nuevo León ya subieron a ocho, y no se ha registrado ninguna muerte por esa causa en esta entidad.

Si a esos casos se les suman los 2 registrados en esta entidad en el año 2025,  el número en nuestra entidad sube, en total, por ambos años, a 10  personas contagiadas.

Por fortuna, nuestra entidad es de las entidades que menos padecimientos tienen y donde se ha emprendido una jornada  de prevención y vacunación.

Los datos son oficiales, y corresponden a la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud del gobierno federal.

En tanto, así anda la panorámica nacional:

En este año 2026 el total de casos confirmados acumulados de este padecimiento en todo el país son 1,902.

Y si le agregamos los 6,430  confirmados acumulados del 2025, el número en todo México sube, en total,  por ambos años, a 8, 332 casos.

Los estados que en  el global por   ambos años han registrado más casos son Chihuahua, Jalisco y Chiapas.

En todo México, el número de defunciones asociadas al sarampión fue en el 2025 de 25 casos.

Yen este año 2026, sólo se ha registrado una muerte por esa causa, y ocurrió en el estado de Michoacán.

