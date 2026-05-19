Suben 40% precios de seguros tras cambios fiscales e inflación

Este año, el SAT ya no permite a las aseguradoras deducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de pagos de hospitales y reparaciones

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Además de la inflación, la determinación de ya no permitir este año la deducción del IVA de pagos a terceros por parte de los seguros, está ‘pegando’ a los usuarios de este servicio pues el precio de las pólizas se encuentra 'por los cielos'.

Los aumentos varían y pueden ir desde un 10% y hasta 40% dependiendo del tipo de seguro, cobertura, edad de solicitantes y otros factores.

Por ejemplo, un vecino de la Carretera Nacional quien el año pasado pagó $26,792 pesos por un seguro de gastos médicos y este año subió a $34,448 pesos, un 30% de aumento.

Uno más es el de un padre de familia del municipio de Escobedo, que mientras hace un año pagó $171,350 pesos por las pólizas de gastos médicos de él, su esposa y sus dos hijos adultos, para este 2026, el costo rebasó los $207,355 pesos, un alza de 21 por ciento.

En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2026, se determinó que en pagos de siniestros como servicios hospitalarios y reparaciones ya no se permitirá acreditar el IVA, lo que ha derivado en aumentos relevantes.

Expertos señalaron a INFO7 que a este cambio fiscal hay que sumarle la presión inflacionaria que, según los expertos, representa el 10% del aumento del costo.

“Recordemos que está incluido el incremento de riesgo por aumento de la edad así como la inflación”, comentó el fiscalista Ramón Cabrera.

Daniel Peña, director general de ODAP Seguros y Fianzas, señaló que, aunque el mercado mantiene crecimiento y no se han registrado cancelaciones masivas, sí se han presentado aumentos importantes en el precio de las pólizas.

“Hay quejas... sobre todo de los asegurdos por los incrementos de precios, pero lo importante es que no ha habido cancelaciones', dijo.

A su vez, Juan Carlos Pérez Góngora, socio de Pérez Góngora y Asociados, opinó que la reforma fue “incorrecta e injusta”.

Cabe mencionar que la inflación del componente de seguros fue de el 5.44% en abril, rebasando ampliamente el 0.93 de diciembre de 2025.

¿Qué esperan las aseguradoras?

La presión por la inflación médica es uno de los grandes retos para las aseguradoras este año, señaló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Norma Alicia Rosas, directora general del organismo, indicó en conferencia de prensa que esta presión inflacionaria en el sector médico privado ha tenido impacto en el sector, y para este año se espera que alcance un nivel de hasta 14 por ciento.