Salud, educación y pobreza obtuvieron 10 puntos, mientras que desarrollo urbano y movilidad registró la menor nota, con 5.8, según el ejercicio ciudadano local

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, subió su calificación de 7.4 a 8 en la evaluación de Gobernador, Cómo Vamos 2026, iniciativa ciudadana que mide anualmente el desempeño de la administración estatal en rubros como seguridad, economía, medio ambiente, movilidad, salud y educación.

Al presentar los resultados, el mandatario atribuyó la calificación al trabajo de su gabinete y destacó que Nuevo León atraviesa un momento de crecimiento económico que representa tanto oportunidades como nuevos retos para el estado.

En la evaluación, los rubros mejor calificados fueron salud, educación y pobreza y desigualdad, con una puntuación de 10 cada uno, seguidos de finanzas públicas, con 9.6; economía y trabajo, con 8.3, y seguridad, con 8.1.

En contraste, las áreas con menor puntuación fueron desarrollo urbano y movilidad, con 5.8; gobierno, con 6.5, y medio ambiente, con 6.8.

Al referirse al resultado general, García aseguró que la calificación de 8 es reflejo del desempeño de los integrantes de su equipo de trabajo.

Llama Samuel García a dejar diferencias ante crecimiento de NL

Durante su intervención, el gobernador también llamó a los distintos sectores de la sociedad y a las fuerzas políticas a dejar de lado las diferencias para aprovechar el crecimiento que experimenta Nuevo León.

"Nuevo León es víctima de su éxito. Ser primer lugar en economía y que te lleguen todas las empresas del nearshoring aquí, es una gran noticia. Pero como todo en la vida, nada es gratis", expresó.

Señaló que la llegada de más empresas y habitantes obliga a las autoridades a mantener el liderazgo económico, pero también a atender las presiones que genera el crecimiento de la entidad.

En ese sentido, pidió a los organismos empresariales y sectores participantes contribuir para que exista presupuesto en el 2027.

“Aprovecho estar junto a todos ustedes, personalidades distinguidas, cámaras, que me ayuden a buscar, que haya presupuesto".

"Que me ayuden a que baje el conflicto, suba la madurez, porque las decisiones que tomemos en 2027 van a ser el gran detonador de Nuevo León", sostuvo.

Afirma que Nuevo León compite a escala internacional

García afirmó que el estado ya compite a escala internacional, por lo que consideró necesario mantener la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad para consolidar su desarrollo.

“Ya Nuevo León no compite con otros estados, ya estamos compitiendo a nivel internacional, ya somos tema a nivel internacional, vean nuestra nueva aduana, nuestro nuevo aeropuerto, nuestra nueva industria, los mejores sueldos, el estado con mayor inglés, educación dual, el motor de México”, agregó.

En el encuentro estuvieron integrantes del gabinete estatal, entre ellos Raúl Lozano, Félix Arratia, Juan Paura, Melissa Segura, Federico Rojas Veloquio, Daniel Acosta, Mariela Saldívar, Abraham Vargas y Ulises Carlín.

“Gobernador, Cómo Vamos” es un ejercicio de evaluación ciudadana que da seguimiento anual al desempeño del Gobierno estatal en diez áreas, con el propósito de fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en Nuevo León.