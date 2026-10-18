Sube Nuevo León seis puestos en la Cartera de Inversión Turística

Este impulso refleja el trabajo coordinado entre municipios, empresas y prestadores de servicios para ampliar la infraestructura y la oferta del estado

En el marco de su Quinto Informe de Gobierno, la Secretaría de Turismo estatal dio a conocer los avances que posicionan a la entidad como un referente de crecimiento, sostenibilidad e innovación a nivel nacional e internacional.

El logro más destacado del balance presentado en agosto de 2026 es el ascenso de Nuevo León del 12.º al 6.º lugar nacional en la Cartera de Inversión Turística, consolidando 52 proyectos que representan una inversión de US$2,870 millones de dólares.

Este impulso refleja el trabajo coordinado entre municipios, empresas y prestadores de servicios para ampliar la infraestructura y la oferta del estado.

Estos fueron los principales proyectos

Gran impacto internacional: La entidad demostró su capacidad operativa al recibir con éxito los cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Fan Fest, generando una derrama económica estimada en $10,000 millones de pesos y una ocupación hotelera del 85% en días de partido.

Innovación digital y experiencias: Se implementó la plataforma digital Pasaporte Nuevo León, la cual registró más de 268 mil descargas y 324 mil transacciones. Asimismo, se enriqueció la oferta con el Capital Bus, la Ruta Cultural de Murales, senderos mundialistas y guías interactivas.

Capacitación y profesionalización: A través de CAPACITUR NL y programas presenciales y en línea, se logró capacitar a más de 8,500 personas usuarias mediante cursos especializados para elevar la calidad de la atención al visitante.

Conectividad global: La red aérea del estado se expandió hasta alcanzar los 66 destinos directos (29 internacionales y 37 nacionales), facilitando la llegada de turistas procedentes de mercados estratégicos como Norteamérica, Japón y Corea.

Industria fílmica y gastronómica: FILMA Nuevo León gestionó más de 60 producciones, generando una derrama superior a los $18 millones de pesos. En el ámbito culinario, destacan la selección de 10 restaurantes nuevoleoneses en la Guía Michelin 2026 y la declaratoria de Indicación Geográfica Protegida para el orégano regional.

Con más de 1.8 millones de turistas hospedados y una derrama económica superior a los $24,000 millones de pesos al corte de julio de 2026, Nuevo León ratifica que su apuesta por la profesionalización, la diversificación de experiencias y la sostenibilidad consolidan una industria turística dinámica, competitiva y generadora de bienestar.