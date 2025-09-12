Sube nivel de presa La Boca al 108%; no descartan nuevo desfogue

Conagua señaló que analizan si hay condiciones para realizar un nuevo desfogue y que en su momento lo informará públicamente

Las lluvias intensas de martes y miércoles provocaron que la Presa La Boca nuevamente trepara arriba del 100% de su capacidad.

Este jueves, el embalse acumula 37.6 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua que equivalen al 107.6% de su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO).

El lunes pasado, el vaso ubicado en Santiago amaneció con 36.2 Mm³ colocándola en el 107% de su llenado por lo que fue necesario abrir dos compuertas, alrededor de las 3:30 de la tarde para liberar 50 metros cúbicos (m³/s).

A las 7:00 de la noche de ese día, se cerraron tras desfogar 1 mm³ y dejarla al 100% de su capacidad.

Este jueves, Conagua señaló que analizan si hay condiciones para realizar un nuevo desfogue y que en su momento lo informará públicamente.

En cuando a la Presa Cerro Prieto, si nivel de almacenamiento es de 91% con 273.158 Mm³ de los 300 Mm³ que le caben; la Presa El Cuchillo está al 73% de almacenamiento con 819.2 Mm³ de los 1,123 Mm³ que le caben.

El gobernador Samuel García publicó fotos de los embalses y agradeció a las “benditas lluvias” el nivel que presentan.

“Así se ven las presas de Nuevo León gracias a la bendición de la lluvia”, indicó.