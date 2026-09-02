Sube el precio del huevo en Nuevo León y golpea al bolsillo

En Nuevo León, este aumento representa un nuevo golpe al bolsillo de las familias, particularmente durante el regreso a clases

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El precio del huevo registró un incremento en Nuevo León al cierre de agosto y durante el inicio de este mes, con variaciones importantes dependiendo del municipio, mercado y establecimiento donde se comercializa.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía, al 26 de agosto el kilo de huevo blanco se cotizaba en mayoreo en alrededor de 31 pesos en la Central de Abasto de Guadalupe, 30 pesos en el Mercado de Abasto Estrella de San Nicolás de los Garza y 30.20 pesos en Santa Catarina.

Sin embargo, para los consumidores el precio puede ser considerablemente mayor.

Registros de precios de finales, en lugares como el Centro De Monterrey, en la zona del mesón estrella, ubican al huevo blanco con valores que van desde los 50 hasta los 70 pesos por tapa, dependiendo del punto de venta.

El incremento ocurre en medio de un repunte nacional en el precio de este producto básico.

El INEGI reportó que durante la primera quincena de agosto el huevo aumentó 7.92 por ciento respecto a la quincena anterior, uno de los mayores incrementos registrados para un periodo similar desde 2006.

En Nuevo León, este aumento representa un nuevo golpe al bolsillo de las familias, particularmente durante el regreso a clases, cuando se incrementa la demanda de productos para preparar desayunos y lonches.

Los precios, no obstante, presentan diferencias entre establecimientos, por lo que el costo final para los consumidores puede variar de manera considerable.