Sube demanda de 'Pearling' en Monterrey tras video del Babo

Dicen que no hay mala publicidad, y tras la filtración del video explícito ‘Piensa en mi’ de Babo del Cártel de Santa, en la sultana del norte creció el interés en torno a la modificación corporal que el rapero lució ante la cámara.



De acuerdo al experimentado modificador corporal Aldair Talamante, el nivel de popularidad por los implantes genitales de silicón, subió cuando el Babo tocó el tema del “pearling” en el podcast “En cortinas con Luisito”. Revelo que hoy en día se agendan citas diario para este tipo de modificación.



Explica Aldair, quien cuenta con esta modificación desde hace 8 años, que el “pearling” no es una novedad, y que su origen se remonta al continente asiático, específicamente en centros penitenciarios de Japón a manos de miembros de la Yakuza. En México tambien tendría una mayor presencia entre los internos de las cárceles.



¿Cuánto cuesta hacerse un pearling en Monterrey?

Si estás interesado en realizarte un 'pearling' como el del Babo, más vale que vayas ahorrando porque el precio por cada esfera ronda entre los 1,330 y los 1,530 pesos. Sin embargo, según el diseño puede ir desde un mínimo de 4 mil pesos hasta los 40 mil pesos, dependiendo de la cantidad y forma de los implantes.

Curiosamente los implantes más solicitados son los que tienen forma de corazón, así como los clásicos en forma de esferas. Los implantes empleados por Aldair Talamante. Se componen de un silicón especial y según reveló son manufacturados por un profesional especializado desde la ciudad de Las Vegas, Nevada.

¿Qué riesgos tiene el pearling?



De acuerdo con Aldair Talamante, los riesgos de someterse a un procedimiento de implante de figuras de silicón en la zona genital es mínimo, pues en sus palabras se trata de un procedimiento muy sencillo, el cual él realiza con todas las medidas de higiene e incluso con anestesia.



Si bien el peligro es mínimo, el joven modificador reconoció que como en cualquier 'cortada', sí existe el riesgo de una infección, sin embargo, en toda su trayectoria asegura jamás haber visto un caso grave.



Incluso, compartió su propia experiencia cuando él se sometió a dicha intervención y tras acudir a la playa ignorando las recomendaciones y cuidados, contrajo una leve infección que se alivió rápidamente con antibióticos.

'Todo lo que yo hago es en base a la experiencia y que bueno que me tocó la experiencia a mi, me puse unas esferas, me voy a la playa y entonces la sal y la arena me lastimó un chingo, se me infecta y entonces es cuando voy con un doctor y con el típico medicamento para la garganta se me quitó.', confesó Aldair Talamante.