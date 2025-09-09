Sube cauce del río Santa Catarina tras lluvias; arrastra basura

Por: Humberto Salazar 08 Septiembre 2025, 15:34

Junto al incremento del caudal, también se observó una gran cantidad de basura y desechos arrastrados por la corriente, entre ellos, plástico, ramas y llantas

Las lluvias registradas en el área metropolitana de Monterrey durante las últimas horas provocaron un aumento considerable en el cauce del río Santa Catarina. El afluente, que suele presentar bajos niveles durante la mayor parte del año, registró un flujo importante de agua debido a la acumulación de lluvia. Sin embargo, junto con el incremento del caudal, también se observó una gran cantidad de basura y desechos arrastrados por la corriente, entre los que se incluyen plásticos, ramas, llantas e incluso muebles. A pesar del aumento en el nivel del río, no se reportaron desbordamientos ni afectaciones a viviendas. Cuerpos de emergencia, realizan recorridos constantes para alertar a las ciudadanía ante posibles zonas de riesgo. Las precipitaciones continuarán y se espera que sigan creciendo las corrientes del río por lo que se pide extremar precauciones.