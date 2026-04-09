Sube canasta básica; tomate supera los $50 el kilo

En un recorrido por el Mesón Estrella, en el Centro de Monterrey, se constató el elevado costo de este ingrediente indispensable en la comida

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La canasta básica subió de precio y tiene un protagonista que lidera el golpe al bolsillo ciudadano: el tomate.

Y es que en mercados y centros comerciales este indispensable ingrediente de la comida mexicana llega a superar los $50 pesos el kilo.

Durante un recorrido por el Mesón Estrella, en el Centro de Monterrey, se constató el elevado costo y la resignación de los compradores.

“Me salió a $60 el kilo, donde quiera que tú veas está caro, fue un disparo muy rápido, el mes pasado estaba en $15”, lamentó Sergio López.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) tras el primer trimestre del 2026 el tomate saladet registró un aumento promedio de 61%, siendo el producto más encarecido.

En el icónico mercado se ofertan opciones más baratas, pero de menor calidad, más pequeños, mallugados o con detalles estéticos.

“Toca buscarle opciones, nomás así, porque ahorita todo ha aumentado, entonces buscándole y con la ayuda de Dios, que él nos da todo”, compartió María del Carmen.

Al final de cuentas, hacer rendir el presupuesto es la misión que con los elevados precios se debe cumplir, aunque esto signifique llevar menos e ingeniársela.

“Ahora tocará ponerle menos tomate a la comida y compensarle con un cuadrito de consomate, no hay más, hay que usar lo menos posible para que rinda”, dijo María Tristán.

Según el análisis de la ANPEC, los precios se han visto afectados por sequía, incrementos en la gasolina, así como la incertidumbre por el T-MEC y aranceles de Estados Unidos.