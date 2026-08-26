Sube a torre de telefonía en García y amenaza con lanzarse

Elementos de Protección Civil de García subieron a la torre, de una altura de unos 40 metros, y lograron convencer al hombre para que descendiera.

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Un hombre desnudo que subió a lo más alto de una antena de telefonía amenazando con quitarse la vida, aparentemente por un problema con su pareja, mantuvo en suspenso por cuatro horas y media a las autoridades y a vecinos en el municipio de García.

La torre mide 40 metros y el hombre llegó a lo más alto.

El sujeto, de nombre William, de entre 35 y 40 años de edad, amenazaba con lanzarse, tras haber intentado robar a un taxista.

Estaba intoxicado y tiene antecedentes de atención psiquiátrica por esquizofrenia.

El reporte trascendió a las 8:00 de la mañana de este lunes en el Bulevard Las Plazas y la calle Santander, en los límites de las colonias Encinos y Las Alamedas.

Paramédicos mantuvieron el diálogo con el hombre

Paramédicos de Protección Municipal de García y el alcalde Manuel Guerra llegaron para pedirle al sujeto descender.

En todo momento, los paramédicos mantuvieron el diálogo con él, pero insistía en quitarse la vida.

Para que no cumpliera su amenaza, pidieron apoyo al cuerpo de Bomberos de Guadalupe, que llegó con su camión especial con escalera, pero ésta no alcanzó los 40 metros; por eso, adicionalmente usaron cuerdas.

Tras serenarse, el hombre, que dijo vivir cerca de ahí, accedió a bajar.

Arriba de la unidad de Bomberos, el edil Manuel Guerra dialogó con él, le pidió aceptar ayuda profesional y lo abrazó.

"Tuvo una situación lamentable con su esposa, tuvieron por ahí un altercado y eso ocasionó que se distanciaran y lamentablemente eso, combinado con el consumo de sustancias, lo hizo que se perdiera en sí, pero gracias a Dios podemos decir que el heroico trabajo de los compañeros y la buena coordinación para que nos apoyaran otras corporaciones, como el Patronato de Bomberos de Guadalupe, que tiene un camión especializado, podemos decir que salvamos una vida. Es el tema de la salud mental, muchos dejamos de lado la salud mental y tenemos que darle atención", expresó el alcalde.

Recibe atención médica y psicológica

El personal municipal le brindó los primeros auxilios por las quemaduras de primer grado debido al sol, luego le dieron asistencia psicológica y le ofrecieron el apoyo que requiera.

"Primero a solucionar su situación jurídica porque hubo un tema que tenemos que ver. Y posteriormente a eso le proporcionaremos toda la atención para que podamos rescatar su vida", ofreció el presidente municipal.

Rescate requirió un sistema de cuerdas

El comandante de Bomberos de Guadalupe, Ismael Duarte, explicó el apoyo brindado.

"Levantamos la escalera obviamente no iba a llegar, la altura es de 30 metros y aquí es de 40 metros, pero ya en coordinación, ellos lograron subirse, un sistema de cuerdas, lo difícil fue convencerlo, duramos de 4 a 5 horas aproximadamente para tratar de convencerlo, nos tardarmos una hora más para bajarlo, lo teníamos que hacer de una manera segura, con un sistema de cuerdas", dijo.

William fue trasladado en una ambulancia al Hospital Psiquiátrico en municipio de Escobedo.