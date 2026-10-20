Sube a 93% la cobertura de salud en Nuevo León

La administración estatal destacó que el programa "Cuidar Tu Salud" beneficia a 1.3 millones de personas sin seguridad social.

La cobertura de los servicios de salud en Nuevo León pasó del 85 al 93.2 % entre 2020 y el periodo reportado por el Gobierno estatal, que también informó reducciones en los indicadores de mortalidad por cáncer infantil, cáncer de mama, complicaciones maternas e infartos.

De acuerdo con las cifras de la administración de Samuel García, el programa Ayudamos a Cuidar Tu Salud suma 1.33 millones de beneficiarios mediante 12 coberturas y estrategias de atención dirigidas a distintos grupos de la población.

Entre ellas se encuentran la atención al cáncer infantil y de mama, salud mental, infartos, atención materno-fetal, primera infancia y adultos mayores.

Reportan reducción en indicadores de mortalidad

Uno de los cambios reportados corresponde al cáncer infantil, cuya tasa pasó de 5.23 en 2020 a 2.4 en 2025 por cada 100 mil menores de 18 años. Desde el inicio de la cobertura, más de 650 pacientes han recibido atención.

En el caso del cáncer de mama, el indicador de mortalidad bajó de 27.9 a 24.4 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, mientras que más de 2 mil mujeres han sido beneficiadas por el programa.

La razón de mortalidad materna pasó de 55.1 a 19.6, lo que representa una disminución del 64 por ciento, según el informe estatal. En tanto, la tasa de mortalidad por infarto descendió de 31 a 15.9 por cada 100 mil habitantes.

El costo del tratamiento, una de las preocupaciones de los pacientes

Detrás de los números están pacientes que han recibido atención médica sin contar con seguridad social.

Es el caso de Verónica Torres, madre de tres hijos, quien fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa II. Su esposo trabaja por cuenta propia y, de acuerdo con su testimonio, la cobertura le permitió acceder a medicamentos, quimioterapias, cirugía y acompañamiento médico.

“Ningún día nos faltó quimio, ningún día me ha faltado medicamento”, relató Verónica, quien posteriormente recibió la noticia de que se encontraba en remisión.

La paciente señaló que el apoyo también fue importante durante el proceso emocional y económico que enfrentó su familia.

Amplían atención en salud mental e infancia

El balance estatal también incluye más de 70 mil visitas domiciliarias a más de 52 mil mujeres y sus recién nacidos.

Además, más de 80 niñas y niños han recibido implantes cocleares y aparatos auditivos, mientras que en salud mental se reportaron más de 100 mil consultas de primer contacto y más de 85 mil de alta especialidad.

Nuevas unidades y obras en proceso

En materia de infraestructura, el Gobierno estatal reportó la incorporación de espacios como el CESSA San Pedro, CAPASITS Apodaca, UNEME Allende, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y centros de salud en distintos municipios.

Una de las principales obras en proceso es el nuevo Hospital Infantil de Nuevo León, que registra un avance del 55 por ciento, según los datos proporcionados por la administración estatal.

El proyecto busca ampliar la atención especializada para niñas, niños y adolescentes.