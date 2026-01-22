Sube a $6.3 millones monto por denuncias del fraude de tanda

Aunque la cifra oficial sigue aumentando, víctimas estiman que el monto real podría alcanzar los $27 millones de pesos, según reportes que circulan en redes

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las denuncias formales contra Ingrid "N", señalada por un megafraude mediante el esquema de "tandas", ya suman un daño patrimonial de $6.3 millones de pesos.

La presunta responsable, “Ingrid N” identificada por los afectados como la administradora de los recursos, es acusada de desaparecer los ahorros de cientos de regios que confiaron en este sistema informal.

Este caso publicado por INFO 7 el pasado 2 de enero, ha generado una ola de indignación en la entidad, movilizando a los afectados a buscar justicia por la vía legal tras el colapso del esquema informal.