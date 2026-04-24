SuKarne niega emisiones de plomo tras señalamientos

Y es que en 2024, año de la actualización más reciente, el gigante de la industria alimentaria vertió en suelo 5,426 kilos de la sustancia

Pese a tratarse de reportes oficiales provenientes de la Federación, SuKarne negó lanzar plomo al ambiente tras destaparse que figura en la lista de empresas cercanas a los niños con presencia del metal pesado en la sangre.

A través de un comunicado argumentó que sus procesos no involucran la dañina sustancia y refirió que su versión puede verificarse en el Registro Nacional de Emisiones (RENE) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin embargo, el instrumento mencionado por la compañía tiene como finalidad la medición de compuestos y gases de efecto invernadero, una característica ajena al plomo.

Registros oficiales la ubican como emisora de plomo

SuKarne, originaria de Sinaloa, sí forma parte de los grandes emisores del metal en Nuevo León, según datos del Gobierno Federal.

Y es que en 2024, año de la actualización más reciente, el gigante de la industria alimentaria vertió en suelo 5,426 kilos de la sustancia.

Así lo reporta el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Semarnat en el apartado de plomo en compuestos solubles.

De hecho, la estadística ubica a la empresa muy por encima del resto de compañías que también aparecen en la lista de contaminadores de suelo, pues el segundo puesto lo ocupa Panel Rey con 12 kilos.

Empresa defiende procesos y ofrece colaboración

Así, pese a las versiones oficiales de la autoridad encargada del monitoreo, la empresa aseguró no manejar el pesado metal.

“Nuestra actividad se centra en la producción y procesamiento de proteína animal, por lo que no contempla procesos asociados a emisiones de plomo. “Entre las principales acciones que forman parte de nuestra operación destacan: Uso de gas natural en procesos térmicos, combustible que no genera emisiones de plomo”, se lee en el documento.

En ese sentido, la compañía aseguró estar abierta a trabajar de la mano de la autoridad por los menores con presencia de plomo.

“SuKarne reconoce la importancia de atender con rigor cualquier tema de salud pública, especialmente aquellos que involucran a niñas y niños, y considera fundamental que el análisis de este tipo de situaciones se sustente en información técnica verificable. “Asimismo, reitera su disposición para colaborar con las autoridades en la revisión objetiva de la información, así como su compromiso con la sostenibilidad ambiental, el cumplimiento normativo y el bienestar de las comunidades donde opera”, finalizó la empresa.

El comunicado se da luego de que INFO7 revelara que SuKarne y otras compañías fueron identificadas lanzando plomo en el entorno inmediato donde viven los menores de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) contaminados con la sustancia en su sangre.