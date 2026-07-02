Soto recurre al TEPJF para recuperar sus derechos partidistas

El excoordinador de Morena impugnó ante el TEPJF la resolución que mantiene suspendidos sus derechos como consejero y representante del partido

Para recuperar sus derechos como representante y consejero de Morena, Mario Soto inició un juicio en contra de su partido ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El excoordinador de la bancada morenista presentó esta demanda luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena consideró infundados los argumentos que presentó para recuperar sus derechos partidistas.

Vía mensaje, Soto confirmó a El Horizonte sobre la demanda presentada, pero prefirió no entrar en detalles para cuidar el debido proceso.

En el sitio web del TEPJF aparece ya el expediente del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales (JDC) que promovió el diputado.

“Resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena CNHJ-NL-362/2026-REV-I, que resolvió la impugnación a las medidas cautelares decretadas dentro del procedimiento sancionador de oficio CNHJ-NL-362/2026, que a su vez prohibió al actor ostentarse como dirigente de Morena en Nuevo León y ordenó la suspensión de su cargo como consejero estatal del referido partido político”, se lee en el expediente SUP-JDC-328/2026 asignado a Soto.

Según el resolutivo que emitió este miércoles la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Soto acusa que las medidas cautelares en su contra se hicieron con base en notas periodísticas.

Sin embargo, la CNHJ considera que tomar en cuenta contenido publicado en la prensa no implica que carezca de valor de indiciario para efectos cautelares.

El siguiente paso es que el Tribunal Electoral Federal requiera información a Soto y al partido, acción que tomará su tiempo.