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Sostienen labores para mejorar imagen urbana de Nuevo León

Por: Diana Leyva

28 Abril 2026, 10:51

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Entre las intervenciones más relevantes en esta etapa de seguimiento destacan lo realizado en avenida Constitución y Morones Prieto

Sostienen labores para mejorar imagen urbana de Nuevo León

Como parte de las acciones realizadas rumbo al Mundial 2026, el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) mantiene acciones para dar seguimiento permanente a la mejora de la imagen urbana en distintos puntos del área metropolitana.

A través del Programa de Reparaciones Urbanas, más de 3,990 kilogramos de residuos se recolectaron durante las siete brigadas integrales y una nocturna, para reforzar las labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana

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Centran labores en limpieza e imagen de puntos vitales de la ciudad

La línea de trabajo se centró en la recopilación de residuos voluminosos, desbroce, barrido manuallimpieza general, hidrolavado aplicación de pintura en infraestructura urbana para atender una superficie superior a los 23,710 metros cuadrados.

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Entre las intervenciones más relevantes en esta etapa de seguimiento destacan lo realizado en avenida Constitución (desde avenida Bonifacio Salinas hasta Gonzalitos) como parte del seguimiento a los puntos críticos.

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Puntos especiales en el municipio de Monterrey donde se atendieron nuevas necesidades mediante la recolección de escombro frente a la estación Churubusco y la aplicación de pintura en luminarias sobre Morones Prieto.

 

 

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