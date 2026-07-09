Sostiene CFE reuniones con municipios metropolitanos

En la reunión se acordó trabajar en equipo para detectar zonas donde hace falta poda de árboles, cambio de cableado, postes o transformadores

Con el fin de presentar acciones y proyectos para atender las afectaciones y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en la ciudad, representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sostuvieron mesas de trabajo con municipios metropolitanos.

Alfredo Calderón, director de la División Golfo Norte de CFE, se reunió con Héctor García, alcalde de Guadalupe, y funcionarios municipales.

En la reunión se acordó trabajar en equipo para detectar zonas donde hace falta poda de árboles, cambio de cableado, postes o transformadores.

El principal objetivo, según se informó en la reunión, es reducir los apagones durante la temporada de mayor consumo eléctrico por calor y tormentas eléctricas que se presenten.

Tras la mesa de trabajo, se consideró fortalecer los mecanismos de comunicación y respuesta ante futuras contingencias.

Al igual que se hizo con Guadalupe, Calderón tuvo una reunión con funcionarios de San Nicolás y en los próximos días se dará con otros municipios.

Las reuniones entre las autoridades federales y municipales han estado coordinadas por Héctor Gutiérrez de la Garza, delegado de la Secretaría de Gobernación.

Estas mesas de trabajo se realizaron a petición de Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, quien semanas atrás tuvo una reunión virtual con alcaldes y autoridades de Nuevo León para coordinar acciones que permitieran reactivar el sistema eléctrico en colonias que fueron afectadas por el calor y las tormentas eléctricas.

El jueves 18 de junio se presentaron en la ciudad temperaturas superiores a los 40 grados que provocaron apagones en algunas colonias del área metropolitana.

Al día siguiente, una tormenta eléctrica agravó la situación en la ciudad.

Según la CFE, en total resultaron afectados 280 mil usuarios en el área metropolitana.

Dichos cortes de energía eléctrica se extendieron de tres a seis días, principalmente en colonias ubicadas en los municipios de Guadalupe, San Nicolás, Apodaca y Monterrey.