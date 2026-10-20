Sostendrán reunión con miras al Presupuesto estatal 2027

El gobernador Samuel García confirmó que en la reunión estarán presentes empresarios, cámaras, diputados y representantes de Consejo Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró tener confianza en que el Congreso local apruebe el paquete fiscal 2027, previo a una reunión que sostendrá este miércoles con empresarios, cámaras, diputados y representantes de Consejo Nuevo León para revisar los detalles de la propuesta.

El mandatario estatal informó que el encuentro se realizará a las 15:00 horas en la Tesorería estatal, donde también participarán representantes de la iniciativa privada y otros sectores involucrados en la discusión presupuestal.

“Sí, ya, muchos ya confirmaron desde el viernes”, señaló al ser cuestionado sobre la asistencia de los invitados.

García se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos para sacar adelante el presupuesto del próximo año, en medio de las negociaciones entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

“A las 3 de la tarde en tesorería, invitamos a todas las cámaras, empresarios, diputados, Consejo de nuevo León y yo espero que salga todo muy bien”, puntualizó.

Asimismo, adelantó que el tesorero estatal, Ulises Carlín de la Fuente, presentará el miércoles los detalles del paquete fiscal.

En días recientes, el Gobierno estatal también anunció que busca presentar un paquete fiscal sin nuevos impuestos ni aumentos en las tasas existentes, además de contemplar un programa de regularización de adeudos y condonaciones para ciudadanos y empresas.

La propuesta deberá avanzar en su revisión legislativa para definir las condiciones financieras y las asignaciones de recursos que tendrá Nuevo León durante el próximo ejercicio fiscal.