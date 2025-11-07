Sorprenden a una menor robando casa en Apodaca

Una menor de 17 años fue descubierta al interior de una vivienda en donde se desempeñaba como guardia de seguridad del fraccionamiento

Una menor de edad fue descubierta en flagrancia cuando se encontraba en la habitación de una vivienda cometiendo presuntamente un robo.

Los hechos se registraron este miércoles en la calle Sereno de la colonia Altabrisa al poniente del municipio de Apodaca, en donde la sospechosa trabajaba como guardia de seguridad del fraccionamiento.

Según el reporte de hechos, la propietaria llegó a su domicilio y se percató que en la parte alta se encontraba una luz encendida y escuchó ruidos, por lo que solicitó la presencia de la policía.

Al llegar los oficiales, la joven de 17 años de edad fue detenida al interior del domicilio y aseguraron el producto del robo.

La detenida fue identificada como Ivana N., y se apoderó de dinero en efectivo en dólares y pesos mexicanos, así como seis relojes de pulsera, teléfonos celulares y un maletín con diferentes partencias.

La menor estaba asignada a la vigilancia de esa colonia privada, pero aprovechando que el domicilio se encontraba solo, se introdujo por una ventana trasera de la casa, lo cual fue registrado por cámaras de seguridad.