Sorprenden a hombre cuando intentaba robar camioneta en Guadalupe

El propietario observó su camioneta Toyota Raize con la puerta abierta y a un masculino dentro, quien aparentemente intentaba encenderla para llevársela.

Martes 31 de marzo.- Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de ser sorprendido en el interior de una camioneta que presuntamente intentaba robar, tras agredir y amenazar al propietario del vehículo.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Tulipán, en la colonia Fuentes de San Miguel, donde el afectado, un hombre de 42 años, escuchó ruidos al interior de su vivienda durante la madrugada.

Al asomarse, observó su camioneta Toyota Raize con la puerta abierta y a un masculino dentro, quien aparentemente intentaba encenderla para llevársela. Al confrontarlo, el presunto agresor reaccionó de forma violenta, golpeándolo y lanzando amenazas, lo que derivó en un forcejeo.

Elementos municipales que arribaron al sitio sorprendieron a ambos hombres aún en el altercado, por lo que intervinieron de inmediato y lograron someter al señalado.

El detenido fue identificado como Ulises Alejandro, de 34 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con registros oficiales, el hombre cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y robo.