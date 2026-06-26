Sorprende "penco" corriendo en Av. Miguel Alemán

El penco demostró sus dotes de corredor, mientras los automovilistas no daban crédito, pues no entendían cómo se "coló" en la circulación vial

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Un caballo corriendo en plena vialidad sorprendió a los automovilistas, en los municipios de Apodaca y Guadalupe, según un video que circula en redes sociales.

Al parecer, el equino recorrió un buen tramo, porque en la primera toma se le ve a la altura de la colonia Bosques de Lindavista, en el municipio de Guadalupe, mientras que en la segunda toma ya va por el Centro Zapatero Huinalá en Apodaca.

No se reportaron incidentes vehiculares

El penco demostró sus dotes de corredor, mientras los automovilistas no daban crédito, pues no entendían cómo se "coló" en la circulación vial.

Mientras el ejemplar iba a todo galope, a los conductores de vehículos no les quedó de otra que esquivarlo.

Por fortuna, le sacaron la vuelta con éxito, y no fueron reportados incidentes vehiculares.

Tampoco hay reportes de que la circulación vehicular haya sido suspendida.