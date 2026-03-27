Sorprende paso de meteoro en la zona metropolitana de Monterrey

Testigos señalaron que el objeto cruzó el cielo rápidamente para luego desaparecer, generando asombro y múltiples reacciones en redes sociales

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La noche del miércoles, un fenómeno luminoso en el cielo sorprendió a habitantes del área metropolitana de Monterrey, luego de que un meteoro fuera visible durante algunos segundos antes de desvanecerse.

De acuerdo con reportes de ciudadanos, la intensa luz fue observada por miles de regiomontanos, quienes señalaron que el objeto cruzó el cielo rápidamente para luego desaparecer, generando asombro y múltiples reacciones en redes sociales.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento alrededor de las 21:34 horas, donde se aprecia una estela brillante desplazándose a gran velocidad con dirección hacia el norte de Nuevo León.

Hasta el momento, no se ha reportado que el objeto haya impactado la superficie terrestre, por lo que el fenómeno se clasifica como meteoro, es decir, un fragmento espacial que se desintegra al ingresar a la atmósfera, descartándose que se trate de un meteorito.

Autoridades no han informado sobre daños o afectaciones relacionadas con este evento, el cual quedó registrado como un espectáculo natural que pudo ser apreciado en distintos puntos del estado.