Sorprende paro en módulos del INE en Monterrey

Las instalaciones en el Área Metropolitana de Monterrey colocaron carteles al exterior antes del horario de apertura, explicando la suspensión y sus motivos.

Decenas de regios que madrugaron para tramitar o renovar su credencial de elector se encontraron con las puertas cerradas en los módulos del Instituto Nacional Electoral por el paro de labores en 20 entidades de la República.

Las instalaciones en el área metropolitana de Monterrey colocaron carteles al exterior antes del horario de apertura, explicando la suspensión y sus motivos.

Desde el fin de semana al menos 5,000 empleados del Órgano convocaron a detener actividades para exigir mejoras salariales, actualización de equipos de cómputo, y contratación de más personal.

"Yo vengo a recoger la credencial de mi hija, que ya me la habían atrasado la entrega a tres semana. "Ya ni la vuelta que nos aventamos, yo no fui a trabajar por lo mismo, pero ya ni modo, no pasa nada", comentó resignada Laura.

En el módulo ubicado sobre la avenida Revolución, en Monterrey, desde las 8:00 de la mañana la gente llegaba pretendiendo ingresar para los trámites.

Al interior se encontraban los trabajadores y, ocasionalmente, salían para informar sobre su protesta.

"Por esto estamos en paro, y te pedimos tu comprensión: Ganamos menos de $10,500 al mes. "El Consejo General dice que no hay presupuesto para nivelar nuestros sueldos, pero sí para millones en gastos suntuosos", se leía en uno de los afiches colocados en la cortinas abajo.

A reserva de las negociaciones a nivel nacional, los empleados en Monterrey contemplan reanudar actividades el martes para personas que lleguen con su cita programada.