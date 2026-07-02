Sorprende oso deambulando en Av. Morones Prieto

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio y realizaron maniobras para guiar al oso de forma segura

Un oso sorprendió a automovilistas y vecinos al ser visto la mañana de este miércoles sobre la avenida Morones Prieto, a la altura del cruce con la avenida Jiménez, en la colonia Sendero Viejo, en el municipio de San Pedro Garza García.

Tras el reporte recibido a las 8:53 de la mañana, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio, donde localizaron al ejemplar, un oso pequeño, desplazándose por la zona.

En coordinación con elementos de la Policía de San Pedro, el personal implementó un operativo para conducir al animal de forma segura hacia el cerro, evitando que representara un riesgo para los automovilistas y habitantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido mayor información sobre el operativo ni sobre el estado del oso, tras ser guiado hacia la zona del cerro.