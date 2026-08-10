Sorprende lluvia en zona centro y sur de Monterrey

Fuerte lluvia y granizo sorprenden al centro y sur de Monterrey tras un día caluroso; reportan encharcamientos y caída de ramas.

Tras una mañana soleada y parte de la tarde con temperaturas por encima de los 30 centígrados, un aguacero sorprendió el sábado en el centro de Monterrey y la zona sur de la metrópoli.

Poco después de las 4:30 pm, la lluvia comenzó a caer con intensidad en el primer cuadro de la ciudad.

En algunas zonas, como en Barrio Antiguo, se reportó la caída de granizo de tamaño medio.

Encharcamientos también se registraron en pasos deprimidos de avenidas como Revolución y Eugenio Garza Sada.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de rachas de viento que provocaron además la caída de ramas sobre Cuauhtémoc y Washington.