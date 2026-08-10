VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Sorprende lluvia en zona centro y sur de Monterrey

Por: David Cázares

08 Agosto 2026, 17:25

Compartir
WhatsApp

Fuerte lluvia y granizo sorprenden al centro y sur de Monterrey tras un día caluroso; reportan encharcamientos y caída de ramas.

Sorprende lluvia en zona centro y sur de Monterrey
Publicidad

Tras una mañana soleada y parte de la tarde con temperaturas por encima de los 30 centígrados, un aguacero sorprendió el sábado en el centro de Monterrey y la zona sur de la metrópoli.

Poco después de las 4:30 pm, la lluvia comenzó a caer con intensidad en el primer cuadro de la ciudad.

En algunas zonas, como en Barrio Antiguo, se reportó la caída de granizo de tamaño medio.

Encharcamientos también se registraron en pasos deprimidos de avenidas como Revolución y Eugenio Garza Sada.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de rachas de viento que provocaron además la caída de ramas sobre Cuauhtémoc y Washington.

Comentarios