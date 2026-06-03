Sorprende gran fuga de agua potable en el Centro de Monterrey

El desperfecto se registró en el cruce de Constitución y Dr. Coss, zona donde se realizan maniobras de la construcción del Metro

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Una gran fuga de agua potable sorprendió a automovilistas y transeúntes en la Macroplaza.

El desperfecto, ocurrido donde se realizan maniobras de la construcción del Metro, comenzó aproximadamente a las 5:00 de la mañana.

Fue en el cruce de Constitución y Dr. Coss donde miles de litros del vital líquido salían desde una excavación.

De manera preliminar se informó que una tubería metálica se rompió.

Trabajadores de la obra refirieron a elementos de Monterrey no haber causado el daño, y detuvieron sus labores al verse mojada la zona.

Pese a la magnitud, la mayor parte del agua terminó por encausarse hasta el drenaje pluvial ubicado a unos dos metros de distancia.

Al sitio arribó personal de Agua y Drenaje para cerrar el flujo y efectuar las reparaciones.

En tanto, Tránsito municipal resguardó el cruce para dar agilidad al tráfico y pedir a los automovilistas que no detuvieran su marcha para observar la aparatosa fuga.