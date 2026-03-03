Sorprende empleada a hombre y evita robo en dulcería de Monterrey

Cámaras de seguridad de una dulcería en Monterrey captaron el momento en que un hombre intentó llevarse varios productos sin pagar

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un intento de robo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la Dulcería La Colmena, en Monterrey, donde un hombre fue sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer mercancía del establecimiento.

El negocio se ubica en la calle Antonio I. Villarreal #1292, en la colonia Francisco I. Madero. De acuerdo con las imágenes captadas, el sujeto, quien vestía camisa y gorra negra, entró al local aparentando ser cliente y tomó lo que parecía un rollo de dulce de gran tamaño.

Trabajadora enfrentó al presunto ladrón

En el video se observa cómo una empleada detecta la acción y encara al individuo, logrando retirarle el producto que ya había ocultado entre su ropa. Durante el intercambio, el hombre empujó a la trabajadora para intentar escapar del lugar.

El presunto responsable huyó a bordo de una bicicleta; sin embargo, la mujer lo siguió y consiguió despojarlo de esta antes de que se alejara por completo.

Tras el llamado de auxilio, elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio y procedieron con la detención del hombre por el intento de robo de mercancía.

"Nuestra compañera actuó con valentía y la autoridad hizo lo suyo", publicó la dulcería en redes sociales al reconocer la intervención de su trabajadora.

¿Cómo se castiga el intento de robo en Monterrey?

En Nuevo León, el delito de robo y su tentativa están contemplados en el Código Penal del Estado. El intento de robo puede ser sancionado con penas de prisión y multas, aunque la condena suele ser menor que la prevista para el robo consumado, ya que la ley considera que el delito no llegó a concretarse.

Las penas varían según el valor de lo sustraído, si hubo violencia o si existieron agravantes. Cuando hay agresiones físicas, como el empujón registrado en este caso, la conducta puede configurar además otros delitos, lo que incrementa las posibles sanciones.

Será el Ministerio Público quien determine la situación jurídica del detenido y, en su caso, un juez quien establezca las medidas cautelares o la pena correspondiente conforme a la legislación vigente en Monterrey y el estado de Nuevo León.