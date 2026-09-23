Sorprende doble arcoíris tras lluvias en Monterrey

Por: Vanessa Aguilar 22 Septiembre 2026, 20:03 Compartir

El fenómeno fue captado desde distintos puntos de Nuevo León, luego de las lluvias registradas durante la tarde en Monterrey y otros municipios

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Un doble arcoíris sorprendió esta tarde a habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, luego de las lluvias registradas en distintos puntos de Nuevo León. El fenómeno natural fue captado por ciudadanos, quienes compartieron en redes sociales imágenes del espectáculo que apareció en el cielo regiomontano. “Espectacular doble arcoíris”, compartieron los vecinos de San Jemo Monterrey con varias imágenes. Protección Civil de Nuevo León también compartió fotografías del doble arcoíris, acompañado de un mensaje para dar la bienvenida al otoño. “Así recibimos el otoño en Nuevo León, una nueva estación que llega acompañada de lluvias en distintos puntos de la entidad. Este hermoso paisaje fue captado desde nuestra base de Protección Civil de Nuevo León”, publicó la corporación estatal. Durante la tarde se registraron lluvias moderadas en la zona metropolitana de Monterrey, así como en municipios de la región citrícola, entre ellos Montemorelos. Las precipitaciones dejaron como postal un doble arcoíris que llamó la atención de quienes pudieron observarlo y captarlo desde distintos puntos de la entidad.