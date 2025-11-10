Sorprende descenso de temperatura a regiomontanos

El pronóstico indica que el ambiente frío continuará durante los próximos días, por lo que se recomienda estar atentos a los cambios de temperatura.

El ingreso del frente frío tomó por sorpresa a muchos regiomontanos este domingo, luego de que las temperaturas descendieran de forma repentina en la zona metropolitana de Monterrey.

Desde las primeras horas del día, el clima cambió drásticamente, lo que provocó que varios ciudadanos salieran de casa con ropa ligera confiados en que el calor regresaría durante el día.

“Está agradable el clima, el calor nos hizo sufrir bastante así que a disfrutar del fresco”, comentó Ulises quien vestía short y blusa de manga corta.

Otros, en cambio, aprovecharon para sacar del clóset sus suéteres y chamarras para disfrutar del cambio de clima.

“Tengo bastante frío pero aquí traigo mi chamarra con gorro para taparme”, dijo Manuel.

