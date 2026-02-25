Sorprende Black Hawk con prácticas en Presa La Boca

Los entrenamientos se extenderán hasta este viernes para fortalecer la respuesta ante posibles incendios forestales en la región

Visitantes y residentes de la zona de la Presa La Boca fueron testigos este martes del inicio de maniobras aéreas por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, que utiliza aeronaves tipo Black Hawk para vuelos de entrenamiento especializado.

Estas prácticas se extenderán hasta el próximo viernes, tienen como objetivo primordial fortalecer la capacidad de respuesta y coordinación de las fuerzas federales ante la posible presencia de incendios forestales en la región citrícola y las zonas serranas del estado.

“En estos momentos se realizan vuelos de práctica de la Fuerza Aérea Mexicana en la Presa La Boca con una aeronave Black Hawk”, informó Protección Civil de Santiago.

“Dichas prácticas se realizarán desde hoy y finalizarán el viernes, esto con el propósito de estar preparados para cualquier emergencia que se pueda registrar en la atención de incendios forestales”.

El uso del helicóptero Black Hawk es clave en estas jornadas, debido a su versatilidad y potencia para el transporte de personal y la descarga de agua en terrenos de difícil acceso.

Se espera que las prácticas concluyan el viernes, dejando a las unidades listas para intervenir en caso de cualquier siniestro forestal que pudiera registrarse durante la actual temporada en la entidad.