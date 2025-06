Sorprende a vecinos falta de agua en Constituyentes de Querétaro

Como en la peor época de sequía, habitantes de San Nicolás abarrotaron tinacos comunitarios tras amanecer este jueves sin el servicio de agua potable.

Desde la madrugada, en al menos tres sectores de Constituyentes de Querétaro se reportó el desabasto.

“Ni siquiera nos avisaron, yo apenas me iba a bañar para irme al trabajo y puro aire salía de las tuberías.

“Tuvimos que venir acá al tanque para acarrear de perdido unos botes”, comentó Pedro Ruiz.

Vecinos de la tercera edad tuvieron que recorrer varias cuadras cargando pesados recipientes para poder abastecerse.

“Ahorita nomas voy a llenar a la mitad estas dos cubetas porque si no no me las aguanto, y luego ya me aviento otra vuelta igual.

“Le decía a mi esposo que me preocupa el esfuerzo porque tiene la presión alta, y más con este solazo, pero ni modo de no tener agua”, compartió una vecina.

Fueron los sectores cuatro, cinco y seis los que reportaron la falta del vital líquido.

Tras las denuncias incluso el municipio de San Nicolás envió pipas para abastecer los tinacos ubicados en las plazas públicas.

Comentarios