Sorprende a regios los cambios en la Modalidad 40

Varias personas se acercaron a Info 7 para expresar su preocupación por los cambios en este beneficio, pues ya no podrán mejorar sus pensiones con aportaciones

Desanimados y confundidos, regios salieron este jueves de las subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social confirmando que ya no podrán inscribirse en la Modalidad 40 con la estrategia de retiro que tenían planeada.

Y es que con el anuncio -de la noche a la mañana- sobre estrictos límites para mejorar la pensión mediante aportaciones voluntarias, adultos próximos a la jubilación ahora enfrentan incertidumbre sobre su futuro.

En las instalaciones ubicadas a un costado de la Clínica 33, en la avenida Félix U. Gómez, la apertura de puertas a las 8:00 de la mañana se hizo con una fila ya nutrida de personas llenas de inquietudes.

Para resolver dudas sobre los aspectos generales de la modificación, personal del IMSS repartió folletos explicando las nuevas directrices.

¿A quiénes impacta más?

Principalmente a las personas que todavía no se han inscrito y que necesitan elevar considerablemente su salario de cotización mediante la Modalidad 40”, se lee en el documento entregado.

Así, quienes tenían pensado inscribirse próximamente fueron los que resintieron el cambio en mayor medida.

“Yo tengo 57 años y precisamente la semana pasada estaba con los planes de inscribirme; ya había venido y me entregaron todos los papeles, pero ahora me entero de que ya no se puede. “Por mi edad ya no me contratan en ningún lado; mi plan ya estaba ahí con mucho esfuerzo y con apoyo de un hermano para pagarlo. Tratamos de hacer las cosas bien y resulta que me van a afectar”, lamentó Francisco Alvarado.

También resultaron impactados los que pretendían incrementar la aportación que ya hacían estando en la modalidad.

“Nos afecta a todos los que estamos con un proyecto de buscar una mejor pensión; yo apenas llego a los 55 años, estoy en la Modalidad 40 y tenía la intención de subirla este año, pero ya no vamos a poder. “Están dejando que todas las pensiones de ahora en adelante, con lo poquito que se le puede subir, sean pensiones mínimas”, compartió Miguel Guerra.

El miércoles se difundió un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS limitando la posibilidad de aumentar de forma voluntaria el salario base de cotización para incrementar la pensión.

Ahora, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se deberá tomar como referencia el último salario registrado, con la oportunidad de aportar hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no 25 como antes.