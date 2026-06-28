Sorprende a pobladores enorme grieta cerca del Potosí en Galeana

Los pobladores están solicitando personas especializadas en el tema y expliquen que está sucediendo y si existen riesgos.

Hace un par de días se dio a conocer que en Arteaga Coahuila en un Ejido colindante con Nuevo León se abrió la tierra y mantenía preocupado a la población, hoy sucede lo mismo pero ahora a kilómetros del cerro del Potosí.

Señalaron que la grieta están adelante a la comunidad conocida como el Charco por la carretera 57.

De acuerdo a los habitantes del Potosí señalaron que lo sorprendió una grieta de aproximadamente 200 metros de longitud y una profundidad que no se especifica.

Los pobladores de la comunidad solicitan una investigación del tema porque están preocupados de lo que está ocurriendo.

Una persona habitantes del Potosí grabó un video sorprendido por la grieta y que en ella no alcanza a definir la profundidad en la que se encuentra.

Los pobladores están solicitando personas especializadas en el tema y expliquen que está sucediendo y si existen riesgos.