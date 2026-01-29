Soportan bajas temperaturas para cobrar pensión del Bienestar

Desde temprana hora, decenas de adultos mayores llegaron a la sucursal del Banco del Bienestar en el centro de San Nicolás, para realizar el cobro

Decenas de adultos mayores hicieron fila afuera del banco del Bienestar en San Nicolás para cobrar su pensión, sin importar las bajas temperaturas que se presentaron en la entidad.

Armados con una chamarra gruesa, bufanda, guantes y gorros, los derechohabientes tomaron asiento sobre la calle José María Morelos, a pocos metros del Banco del Bienestar, que se ubica sobre Benito Juárez, en el centro del municipio.

Y es que, en este espacio de la vialidad, la institución coloca sillas plegables debajo de un toldo de lona a modo de sala de espera, siendo que el edificio es muy pequeño y se limita a ocho asientos.

Sin embargo, los derechohabientes llegan desde las cinco de la mañana en espera de que se abran las puertas del banco, algunos consideran que esto les ayudará a salir más rápido.

“Hay gente que llega a las 5:00 o 6:00 de la mañana con tal se salir temprano, nos van pasando por 12 personas cada vez que salen personas, entramos otras 12”, comentó una derechohabiente.

Y otros toman esta rutina para salir de casa y realizar algo de ejercicio, siendo que acuden a pie, o incluso consideran que es una actividad que les ayuda a distraerse, como el caso de Lidia Torres, quien a pesar de saber que el dinero lo pueden retirar en otros bancos, prefiere acudir a esta sucursal.

“Yo vengo para caminar porque en las tiendas podemos comprar y nos dan cierta cantidad, pero a mí me gusta venir para caminar, No sé, las demás, yo no batallo para cobrar”, detallo Torres.

Pero al final del día se trata de decenas de adultos mayores que en muchas ocasiones acuden solos y bajo las inclemencias del tiempo pueden sufrir algún accidente o enfermedad por el tiempo que pasan en espera de recibir el apoyo social.