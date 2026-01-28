Soporta intenso frío aguardando noticias de su hijo internado

Ningún frío es suficiente para obligar a una madre a retirarse, sobre todo cuando la salud de su hijo es reportada en estado delicado

Cero grados marcaba el termómetro, pero para una madre, el frío más intenso no estaba en el ambiente sino en la incertidumbre de no saber cómo amanecería su hijo.

Aracely Álvarez, es una madre que no se movió del lugar pese al frío extremo, aguardando la evolución de su hijo, Fidencio Cruz Loaiza, quien permanece en terapia intensiva al interior del Hospital Universitario.

Fidencio padece problemas de presión y recibe tratamiento de hemodiálisis. Su estado de salud se agravó luego de que comenzara a convulsionar en días recientes. por lo que fue intubado y trasladado de urgencia a terapia intensiva, donde permanece en estado delicado.

A pesar del frío a cero grados, Aracely y su familia siguieron ahí.

Los médicos les pidieron no retirarse del hospital, ya que solo pueden ver a Fidencio durante una hora, entre las doce y la una de la madrugada, en el quinto piso.

Durante la madrugada, personas solidarias se acercaron para ofrecer café caliente y palabras de aliento a las familias que resistían la noche.

No es la primera vez que Aracely vive esta prueba.

Su hijo ha sido internado en al menos nueve ocasiones, pero asegura que el dolor nunca se acostumbra.

“Es muy triste ver a mi hijo así, pero yo tengo fe. El amor de una madre puede soportar todo".

Aracely aseguró tener pocos recursos por lo que pidió apoyo a la ciudadanía. Si usted quisiera apoyar puede contactarse al siguiente numero 81-35-96-45-84





